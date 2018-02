Santiago Segura critica a España y a Torrente en 'Chester': "Me abochorna" El director de cine visitó el programa de Risto para cerrar la temporada IDEAL Lunes, 19 febrero 2018, 10:57

Este domingo 18 de febrero 'Chester', el programa de entrevistas de Cuatro presentado por Risto Mejide, ha cerrado temporada. Y lo ha hecho con la presencia de Santiago Segura.

La entrevista a Santiago Segura comenzó centrada en Torrente, su personaje estrella. Risto preguntó al director sobre cuál cree que es el éxito de sus películas, a lo que Segura respondió haciendo referencia a la existencia de personajes como él en la vida real. "Sientes que has visto a alguien así. Son pensamientos que a nosotros mismos nos avergüenzan al verlos", comentaba el actor. Además, añadió: "pensaba que era una cosa extinta, pero España sigue siendo Torrente y eso me abochorna".

El director quiso comparar a su personaje con Homer Simpson: "Homer Simpson es un personaje para reírse, pero obviamente no quieres que se case con tu hija o que sea tu vecino". También explicó que siempre ha recibido críticas por Torrente porque "mucha gente me daba el coñazo con que era una apología de lo que estaba criticando, pero es todo lo contrario". Por último, para zanjar el tema bromeó con su intención al hacer las películas: "yo no quiero enseñarte nada. Yo hago una película y luego, con perdón, que te eduque tu puta madre".

Otro tema que se trató fue el de aparentar, Risto le preguntó si a él le gustaba fardar, pero Santiago lo negó: "A mí me gusta que me vaya bien, pero eso de enseñar... Ver a la Preysler enseñando sus catorce cuartos de baño no va conmigo". Incluso, aseguró que "una vez estaba en un concesionario a punto de comprarme un descapotable y pensé en lo que iban a decir por la calle... y me fui de allí sin comprarlo".

Almodóvar: "el gordo al final"

Por último, Segura contó una anécdota que le ocurrió cuando empezó en el mundo del cine relacionada con otro famoso director, con Pedro Almodóvar. El actor explicó que cuando trabajaba de figurante lo llevaron a la grabación de 'Tacones lejanos', llegó pronto y consiguió colocarse de los primeros, pero "cuando me vio, (Almodóvar) le dijo algo al ayudante de dirección, que gritó algo como... 'el gordo al final'". El entrevistado reconoció que ahí pensó que su "carrera en el cine no acaba de despegar', pero mira al final...".