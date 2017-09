Santi Rodríguez se emociona agradeciendo el cariño recibido tras su infarto El actor y cómico no ha podido contener su alegría en 'El Hormiguero' Jueves, 7 septiembre 2017, 22:15

“Cuando la doctora me dijo ‘¿te puedo hablar claro?’ se te queda el cuerpo…” ha explicado Santi Rodríguez en 'El Hormiguero' . Habla del infarto que sufrió este verano y que estuvo a punto de costarle la vida al cómico y actor jienense. Por fortuna, salió del trance, pero de lo vivido se lleva varias experiencias.

Santi le ha contado a Pablo Motos cómo sucedió con tono humorístico: “Estábamos cenando y empiezo a notarme mal, a sudar frío y estaba muy mal; me dice mi mujer ‘eso se te va a pasar comiéndote las gambas’”. Pese a que estaba padeciéndolo, él no fue consciente porque "cogí un avión, me dediqué a limpiar neveras, me fui, compré y ya fui al hospital”.

Finalmente no ha podido evitar contener su emoción al recordar las numerosas muestras de cariño recibidas. “Quiero dar las gracias de todo corazón a toda la gente” entre los que está el futbolista del Atlético de Madrid, Fernando Torres que le mandó un vídeo para animarle que le hizo "mucha ilusión".