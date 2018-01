Sálvame ridiculiza a Alfred e indigna a los fans de Operación Triunfo El programa de Telecinco recordó de mala manera el paso de Alfred por 'La Voz' IDEAL GENTE Viernes, 19 enero 2018, 09:58

Alfred está en el punto de mira de Telecinco. ‘Operación Triunfo’ está teniendo un enorme éxito no solo en televisión, sino también en redes sociales. Y Telecinco no ha querido dejar pasar la oportunidad de subirse al carro. Por ello llevan recordando varias semanas el paso de algunos concursantes por sus programas.

Primero fue Cepeda, cuando el concursante era de lo más comentado por el gran favor que poseía del público, la cadena de Mediaset recordaba en su web el paso por ‘La Voz’.

Luego fue el turno de Amaia, y es que aunque muchos recordaban su paso por el programa de Antena 3 ‘El número 1’, donde Mónica Naranjo también fue jurado, pocos recordaban su paso por ‘Cántame una canción’. Un vídeo que ‘Sálvame’ sacó a la luz.

Y ahora ha sido el turno de Alfred, sin embargo este ha salido peor parado. Los colaboradores de ‘Sálvame’ no se han limitado a comentar la actuación con la que no consiguió entrar en el concurso, sino que han cargado contra él. Ya los cebos eran polémicos con frases como “otro que lo intentó en Telecinco”, "pero él no es Alfred de España" o “lo importante es participar”.

Después de los cebos emitieron la actuación de Alfred ante los coaches Alejandro Sanz, Melendi, Malú y Manuel Carrasco con una introducción de Carlota Corredera que acababa con un “Curiosamente no le quiso ningún coach de ‘La Voz’”.

Tras ver la pieza Kiko Hernández comentaba su apoyo a los coaches por no haberse dado la vuelta: “Ahora no sé porque no le sigo, pero hace un año y medio cantaba peor que Chayo Mohedano. Yo tampoco me doy la vuelta ni para decirle buenas tardes”.