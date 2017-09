Salvador Sobral ingresado: "Tiene máquinas que ayudan a sus órganos" La prensa lusa ha informado de que Sobral tiene una insuficiencia cardiaca y está en lista de espera para un trasplante R.I GRANADA Martes, 19 septiembre 2017, 11:47

El cantante se despidió de sus seguidores con un “hasta pronto” en las redes y un multitudinario y emotivo concierto, pero nadie pensaba que su estado daría este giro radical tan pronto. El cantante Salvador Sobral ha tenido que ser ingresado en el hospital de Santa Cruz, en Carnaxide (cerca de Lisboa), tal y como informa la revista portuguesa TV7 días. Según habrían contado fuentes de la familia a esta publicación, el intérprete “está controlado, vigilado y corre menos riesgos”. “Tiene máquinas que ayudan a sus órganos y está mucho más controlado” declaró una fuente cercana a la citada revista.

Aunque ni él ni nadie de su equipo ha concretado abiertamente cuál es la dolencia que padece, la prensa lusa ha informado de que Sobral tiene una insuficiencia cardiaca y está en lista de espera para un trasplante. Esto es lo que le habría confesado precisamente el propio cantante a su amigo Nuno Nabais, como asegura Correio da Manhã.

"Hello, hello, I don't know why you say goodbye, I say hello!" Una publicación compartida de Sal Sobral (@salvadorsobral.music) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 4:08 PDT

Ese es el motivo por el que Sobral decidió tomarse un respiro y, como él mismo dijo en un mensaje a sus seguidores, “entregar su cuerpo a la ciencia”. "No es un secreto para nadie que mi salud es frágil. Tengo un problema y debo entregar mi cuerpo a la ciencia y retirarme de los escenarios y de la música en general. Ir a un mundo en el que se resuelvan mis problemas" explicó. No puso fecha para su regreso, dado que, puesto que estaría en lista de espera, no se sabe cuánto tardará en recuperarse.