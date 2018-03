Los rumores de la supuesta novia de David Bustamante empiezan a hacer daño: «Estoy destrozada, no soy un personaje» En las últimas semanas ha sonado su nombre como la posible nueva pareja del cantante. Ella, con mucha frustración, lo niega R. I. Lunes, 5 marzo 2018, 20:48

El fin del romance entre David Bustamante y Paula Echevarría nos pilló a todos por sorpresa. Sin embargo, desde que conocimos la noticia, la agonía no ha hecho más que acrecentarse con un drama-romance que sigue generando todo tipo de rumores. Algunos, como este, empiezan a hacer daño a sus protagonistas.

Sí, Paula Echevarría parece que ha rehecho su vida con Miguel Torres, futbolista del Málaga. Pero él, Bustamante, sigue soltero. O al menos eso asegura él y todas las supuestas parejas que le han adjudicado. La última, Claudia Montés, una modelo de Gijón.

Montés ha acudido al programa de María Patiño, 'Socialité', para confesar el martirio por el que está pasando: "Estoy destrozada, no soy un personaje (...) No puedo más. No voy a salir en ningún sitio". La modelo ha vuelto a negar la relación con Bustamante y aseguró que va a poner a sus abogados a trabajar tras unas críticas muy duras sobre su físico que se han vertido en medios públicos.

El rumor del romance surgió por una foto en la que aparecían los dos. Nada más. Ellos, Bustamante y Montés, no han hecho más que negarlo.