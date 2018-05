Los rumores se confirman: Chenoa retoma su relación con su ex La cantante está pasando por un buen momento tanto profesional como personal IDEAL.ES Miércoles, 16 mayo 2018, 16:39

Chenoa está más feliz que una perdiz. De lo laboral no se puede quejar por el momento ya que participa en 'Tu cara me suena' y 'Zapeando'; y en lo personal... parece que ya tampoco. Al parecer se confirman los rumores de que la cantante se ha dado una segunda oportunidad con quien fuera su ex, el guitarrista Javier Arpa.

Según informa la revista Semana, la pareja habría sido vista por las calles de Madrid mientras se tomaban algo en una terraza y hacían juntos la compra. Incluso, según recoge la información de esta publicación, han estado visitando inmobiliarias juntos.

La relación entre Chenoa y Javier Arpa salió a la luez en 2014. Este par de tortolitos ya se conocía desde antes puesto que él formaba parte de la banda que acompañaba a la cantante en su gira de conciertos. Pero en su momento el noviazgo solo duró un año y medio.

En octubre de 2016 se les volvió a ver juntos, pero de nuevo la relación no llegó a cuajar. Esta es la tercera oportunidad que se da la pareja, y dicen que a la tercera va la vencida.