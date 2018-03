Rosario desvela el mayor drama de su vida La pequeña de los Flores desvela los peores momentos que ha vivido IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 14:22

Rosario Flores fue la protagonista de la edición de este pasado viernes de'Mi casa es la tuya'. La artista se sinceró ante Bertín Osborne, recuerdando los peores y mejores momentos vividos en su casa, bajo el potente influjo de su madre.

Entre otras cosas, Rosario habló precisamente de la muerte de Lola Flores y la de su hermano Antonio, con tan solo unos días de diferencia. «Era mi hermano, mi amor, mi confidente, mi amigo. Todo. Me quedé embarazada a los seis meses de que se fuese Antonio así que mi hija Lola me salvó, que también me la mandó mi madre».

La cantante también tuvo tiempo para charlar sobre su papel a las órdnees de Pedro Almodóvar, y cómo fue precisamente en el rodaje de 'Hable con ella' cuando conoció a su marido Pedro Lazaga.