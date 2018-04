La contundente respuesta de Ana Rosa Quintana a la querella de Puigdemont Puigdemont y Comín se han querellado contra Ana Rosa por hacer público el famoso "esto se ha terminado" IDEAL Lunes, 2 abril 2018, 12:19

El pasado jueves el abogado de Carles Puigdemont anunció que su representado y el exconseller Toni Comín se habían querellado contra la periodista Ana Rosa Quintana y dos cámaras de Telecinco por grabar los mensajes que se intercambiaron en enero.

En concreto, la querella se refiere al famoso "esto se ha terminado; los nuestros nos han sacrificado" que dio la vuelta a España. Ahora, la periodista Ana Rosa ha contestado a través de Twitter.

La presentadora ha retuiteado numerosos tweets en los que le dan la razón, ha dado las gracias "a tantos mensajes de apoyo" y ha querido terminar con una pequeña broma: "Los que insultan que no se molesten no los leo y por cierto, ya que me seguís con tanto afán, no os perdáis el Programa de Ana Rosa el lunes".

Y como ha prometido en Twitter, Ana Rosa ha hablado en su programa esta mañana de lunes. La periodista ha explicado detalladamente todos los detalles de la querella y ha querido defenderse.

"La Constitución española reconoce el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, pero además, señores Puigmont y Comín, me gustaría plantearles las siguiente preguntas", empezaba su alegato la presentadora.

"¿Ustedes ejercen a un cargo público? Sí, son diputados porque no han renunciado a su acta e incluso se imaginan miembros del Govern en el exilio".

"¿Hablan en los mensajes de temas privados o personales? No, hablan de asuntos de interés general que afectan a más de 7 millones de catalanes y a 47 millones de españoles."

"¿Se captaron los mensajes accediendo a su móvil de forma torticera o en un espacio privado? No, se trataba de un acto público plagado de periodistas".

Tras hacer estas tres preguntas, que ella misma ha contestado, ha terminado hablando de los poderes del estado democrático, afirmando que ellos son los que se han saltado las leyes, y no ella.

"Paradójicamente apelan ahora a esa ley que tanto desprecian y que se han saltado sistemáticamente. Afortunadamente en un país democrático hay separación de poderes. Está el poder Ejecutivo, el Legislativo (las leyes que ustedes se saltan) y el Judicial, del que se fugan. En democracia, no lo olviden, hay un cuarto poder que vigila a los otros tres, aunque a veces lo pague caro, es la prensa. Nosotros seguiremos informando y defendiendo la libertad que ustedes usurpan a quien no piense igual".