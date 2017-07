Ana Rosa Quintana explota contra un entrevistado: «nos veremos en los juzgados» La conductora no quiso seguir con la entrevista al joven, sospechoso de haber raptado a una joven en una secta IDEAL.ES Domingo, 2 julio 2017, 10:13

Los espectadores de ‘El Programa de AR’ vivieron un momento muy tenso el pasado viernes durante la entrevista a Steven Manrique, principal sospechoso de haber captado a una joven para entregarla a una secta latinoamericana, según recoge Formula TV.

Fue él el que decidió intervenir por teléfono para aclarar que no existe ninguna causa judicial que le relacione con la joven Patricia Aguilar, "Si los periodistas y los investigadores tienen tantas pruebas en mi contra, ¿por qué hasta la fecha no se han presentado en los tribunales para iniciar una acción legal? Interpol no me busca, tampoco ningún tribunal me ha llamado a declarar", explicaba, pero aunque los colaboradores del programa intentaron realizarle preguntas, así como también le recordaron que sí existía una causa judicial que le relacionaba con el caso, él siguió evitando las cuestiones.

No contento con ello, Manrique también defendió que “incluso el menos avanzado sabe que una investigación judicial no puede comenzar si solo existen sospechas”, un alegato que no gustó nada a la presentadora, "Lecciones las mínimas. Estamos preguntando por una niña de 18 años que suponemos que está con usted, y usted tiene que respondernos a esto, no soltarme un rollo", expresaba Ana Rosa Quintana.

En vista de que el entrevistado no quería responder preguntas, los realizadores del espacio de Telecinco decidieron bajar el volumen de Manrique para que los espectadores pudieran escuchar únicamente los comentarios de los colaboradores, "Yo con este rollo no quiero seguir. Seguid grabándole que ya le escuchamos mañana", espetaba la presentadora.

Pese a ello, Steven seguía con su discurso, pero Ana Rosa se cansó y pegó un golpe en la mesa, "Mira Steven, hasta aquí hemos llegado. Ya, se acabó, Steven, hasta aquí hemos llegado. ¿Pero esto qué es? Este señor no quiere contestar a lo importante, que es que está protegiendo a una niña, que empezó a captarla cuando tenía 16 años, que está en Perú, que ha cambiado, que habla como él, que dice las mismas cosas, que no tiene relación con su familia, que la quiere aislar... y ya está bien, hombre. Y alguien tiene que tomar cartas en el asunto. No estoy dispuesta a aguanta a este señor ni un minuto más. Steven, muchas gracias. Nos veremos en los juzgados. Lo digo porque me vas a demandar tú a mí... harás muy bien", concluía Quintana.