La emoción de Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat al escuchar el cuento dedicado a Gabriel El autor del cuento del pez del que habló la madre de Gabriel ha concedido una entrevista a 'El programa de Ana Rosa' IDEAL Jueves, 15 marzo 2018, 10:17

El autor del cuento del pez que la madre de Gabriel contó durante el funeral concedió una entrevista a 'El programa de Ana Rosa'. Allí leyó un fragmento, provocando la emoción de los presentes en el plató.

Andy Moradiellos, es el autor del famoso cuento que se hizo viral a través de las redes sociales y que finalmente llegó a la madre de Gabriel para que ella lo leyera en el funeral de su hijo.

"Si ha llegado a 80.000 personas es porque les ha llegado al corazón, le ha llegado tanto al corazón a la madre que incluso se ha agarrado a eso en un momento tan difícil. Eso es, simplemente, que algo que ha salido muy de dentro, ha llegado muy adentro", le decía Ana Rosa al autor, al que estaba entrevistando vía Skype.

El autor agradeció las palabras de la presentadora y quiso explicar que aunque mucho lo han tachado de oportunista su única intención era "que piensen que hay un sitio donde verdaderamente están esperándonos todos los que nos faltan".

Entonces, Ana Rosa dio paso al copresentador Joaquín Prat. "Creo que es de justicia que escuchemos lo que le cuentas a la madre para que todos aquellos que te llaman oportunista se den cuenta de que estás escribiendo directamente desde lo más profundo de tu corazón", explica Joaquín aformando que la presenatdora había sido incapaz de leerlo al completo.

Finalmente, Moradiellos leyó un fragmento notablemente emocionado, consiguiendo que Joaquín tuviera que aguantarse las lágrimas al igual que Ana Rosa que afirmó que "yo he visto a Joaquín emocionado con el cuento y me ha dicho: '¿Lo lees tú?, y le he dicho que no. Yo no voy a poder leerlo porque vamos a acabar Andy y yo hipando sin parar".