Rosa estrena este lunes el primer programa sobre su vida Quienes lo deseen podrán seguir a la cantante granadina a través de Ten, el canal del grupo también granadino Secuoya y que se emite en la TDT IDEAL.ES Lunes, 26 junio 2017, 12:44

"No soy Rosa la gorda" asegura Rosa López en la promoción del programa que estrena este lunes 26 de junio en Ten a las 21:30. La ganadora de la primera edición de 'OT' y representante de España en Eurovision en aquel año 2002, estrena lo que va a ser una especie de docu-reality sobre la vida más desconocida de la artista. Sobre ella misma ha hablado en una entrevista en '20 Minutos' donde deja algunos titulares.

Asumiendo que "no tengo miedo a nada y tengo muchas ganas de empezar de nuevo", Rosa se muestra convencida de que lo mejor le está por llegar. Madura y reflexiva, la artista granadina sorprende: "No tengo miedo a quedarme en pelotas, no tengo miedo a quedarme sin dinero... Antes pensaba más en intentar llegar a algún sitio porque alguien te lo dice, todo el mundo tiene la solución de tu vida. Pero al final te paras y ves que, cuando todos opinan, la culpa es de uno, porque al provocar esa sensación en los demás se toman esa licencia".

Precisamente por su madurez, Rosa demuestra estar en otro punto de su vida en el que asegura que el reencuentro con sus compañeros de 'OT' del pasado otoño le ayudó mucho: "El reencuentro era una de las cosas que más ilusión me hacían. Hemos vivido algo que era tan puro y tan fuerte que es difícil que se repita. Después de esa explosión todos hicieron su propia evolución, la mía siempre ha sido muy exigente, siempre me he fustigado, no me ha hecho falta que nadie me echara piedras sobre el tejado, ya me las echaba yo".

"No me importaría tropezarme otra vez en nada, me encanta experimentar y estar atenta a lo que va a pasar" aclara Rosa López sin miedo en la entrevista. No en vano la cantante está ahora en un punto de su vida en el que todo parece comenzar a sonreirle y a darle esa oportunidad definitiva para que su carrera logre despegar definitivamente