La romántica declaración de Christian Gálvez a su mujer en pleno directo El presentador de ‘Pasapalabra’ no dudó en deshacerse en halagos sobre una persona muy especial en su vida IDEAL GENTE Domingo, 4 marzo 2018, 11:02

Christian Gálvez es uno de los presentadores más queridos de nuestro país, y es que el madrileño ha sabido ganarse el apoyo el público desde bien temprano, no sólo como presentador, sino también durante su primera etapa como actor.

Quizá por ello es que cada cosa que hace suele tener repercusión desde besar a Alejo Sauras hasta sus polémicos fallos en ‘Pasapalabra’, programa que lidera desde hace casi diez años.

Por esta razón no es de extrañar que su última intervención en ‘Viva la Vida’ no haya pasado desapercibida para sus seguidores, menos aún si tenemos en cuenta que el comunicador no dudó en declararse a la que es su esposa, Almudena Cid.

Durante la entrevista con Toñi Moreno, la periodista no pudo evitar preguntarle por su relación con la deportista, ante lo que el conductor de ‘Pasapalabra’ respondió, “La vida son momentos y quiero pasarlos junto a ella”, confesaba visiblemente enamorado.

Hace ocho años que la pareja se casó, tras conocerse en un programa de ‘Pasapalabra’, desde entonces su relación apenas se ha visto afectada por rumores de separación, por lo que ambos ya piensan hasta en los nombres de sus futuros hijos: Leonardo y Olimpia. Un detalle que demuestra que se trata de una relación consolidada y fuerte.