La romántica aparición de Gustavo González y María Lapiedra como pareja oficial "Llevo muchos años esperando estar contigo y ahora que lo hemos conseguido espero que nada pueda romper nuestro amor y podamos vivirlo plenamente" IDEAL GENTE Domingo, 21 enero 2018, 14:23

La foto con Nuria Bermúdez fue jugar el despiste. Gustavo González ha sorprendido y apareció en Sálvame Delux ejunto a María Lapiedra como pareja oficial para dar carpetazo al culebrón que llevaban días protagonizando. Revelaron que han tardado en hacerlo porque el paparazzi z se resistía por evitar un daño innecesario a su familia.

“Sí, en estos momentos tengo una relación con María Lapiedra“, ha comenzado diciendo él. Luego, ante la advertencia de Gema López de que era posible que saliera información sobre él, Gustavo ha confesado: “Estoy harto de las amenazas”. “¿Qué ha habido otras mujeres? Sí, las ha habido. Mujeres de un día que no se pueden comparar con esto que tengo con María”.

“Me he equivocado en muchas cosas. No en hacer público mi romance con María, pero podía haber evitado muchas cosas. Me arrepiento de muchas cosas que he dicho. Hay una persona a la que le he destrozado la vida. Me arrepiento de algunos detalles pero no del fondo, porque esta era una historia que al final iba a salir”, ha añadido el paparazzi.

“Llevo muchos años esperando estar contigo y ahora que lo hemos conseguido espero que nada pueda romper nuestro amor y podamos vivirlo plenamente”, le ha dicho María a Gustavo para finalizar esta puesta en escena.