El aplaudido comentrio de Roberto Leal sobre el acento andaluz: "Es un error que cambiemos el acento en la TV" El presentador del recién acabado Operación Triunfo 2017 reivindica el acento andaluz en televisión tras el zasca a una usuaria en Twitter IDEAL Martes, 6 febrero 2018, 10:44

Roberto Leal ha sido, según muchos seguidores, el presentador perfecto para esta nueva edición de Operación Triunfo. Muchos han sidos los alagos que el andaluz ha recibido, pero también alguna que otra crítica: "acento cerradísimo de andaluz, hablas muy rápido, no tienes presencia".

Esas palabras son las que el presentador recibió a través de un tweet y gracias a ellas fue protagonista de un auténtico 'zasca'. Ahora, ha dado una entrevista a 'ABC Sevilla' donde ha vuelto a salir en defensa del andaluz.

"Sólo cuando empecé a trabajar en informativos sí que me pidieron que limase un poco el acento, y lo entiendo porque es verdad que todavía había hecho muy poca tele. Es cierto que hablaba con un acento un poco más cerrado por mi pueblo, Alcalá de Guadaíra. Pero yo jamas he renegado del acento y creo que es un error que los andaluces que trabajamos en televisión cambiemos el acento porque se nos nota. Es como si me amputaran un brazo o me faltara algo, una parte de mi. Es como renunciar a mis raíces", explicaba Roberto en el citado medio.