Roberto Leal "orgulloso" de su "habla andaluza" ante quienes le piden que vocalice El presentador de 'OT' se tomó con humor las críticas durante la emisión de la gala navideña IDEAL GENTE Martes, 26 diciembre 2017, 09:33

El hábito no hace al monje pero para presentar 'OT' y que tenga éxito hay que tener unas condiciones que no todos reunir. Se ha de ser dinámico, divertido y sobre todo, tener buen humor. Esas condiciones las reúne el actual presentador, Roberto Leal, que lo dejó claro durante la emisión de la gala de Navidad.

Leal subió una imagen a su cuenta de Twitter en la que se mostraba a sí mismo delante de la televisión viendo la gala. No en vano, la gala navideña emitida estaba grabada y no fue en directo. Sin embargo, que Roberto subiese esa foto no solo fue muy aplaudida sino que se encontró con una respuesta inesperada y muy crítica con la forma de hablar del sevillano, pidiéndole que vocalizara. Lo que no se imaginaba quien escribió el tuit es que Roberto Leal le contestaría con humor pero serio haciéndose viral.