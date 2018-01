Roban la chaqueta de un reportero de Telemadrid en pleno directo "He dejado mi chaqueta aquí, junto a una señora que le he pedido si le podía echar un ojo. Cuando he terminado la conexión, que ha durado 30 segundos, pues ya no había ninguna chaqueta" IDEAL.ES Jueves, 18 enero 2018, 12:40

El conocido periodista Rafa Rodrigo fue protagonista del robo de su chaqueta cuando se encontraba en directo en Telemadrid. Sucedió cuando conectó desde el aeopuerto de Barajas con 'Madrid Directo' para informar a los espectadores de los cambios que Ryanair ha introducido en su política de equipaje en los últimos meses.

"Hace unos minutos estábamos precisamente aquí, en esta cola para grabar a pasajeros. He dejado mi chaqueta aquí, junto a una señora que le he pedido si le podía echar un ojo. Cuando he terminado la conexión, que ha durado 30 segundos, pues ya no había ninguna chaqueta... Me he quedado sin cazadora. Me la han robado", explicaba el reportero, señalando la zona de asientos donde había dejado sus cosas.

Rodrigo dijo que no llevaba nada de valor en la chaqueta, ni documentación ni dinero. Al hablar con la gente que allí se encontraba nadie había sido testigo.

El reportero se quejó además de que Aena hubiera tapado justo las cámaras que deberían haber vigilado sus pertenencias por unas obras.