«¡Ridículo!»: el enorme enfado de la audiencia de 'La Catedral del Mar' por la hora de comienzo Ha empezado al filo de las once de la noche y repleta de anuncios R. I. Miércoles, 30 mayo 2018, 23:56

El segundo episodio de 'La Catedral del Mar' ha dado para polémica. Si ya en su primera entrega hubo algún que otro error histórico achacable a la novela homónima, esta vez no ha sido culpa de la ficción sino de lo que ha hecho Antena 3 con ella. Porque teniendo en cuenta que la cadena privada emite 'El Hormiguero' justo antes, los horarios se suelen retrasar.

No obstante, 'La Catedral del Mar' debía empezar a las once menos cuarto cuando estaba previsto en la parrilla televisiva. Pero no lo ha hecho. Se ha retrasado su hora de inicio hasta el filo de las once de la noche y además lo ha hecho repleta de anuncios. Una situación que ha provocado un enorme enfado entre los espectadores que recuerdan con nostalgia cuando las series empezaban a una hora mucho más temprana.

Venga, que son las 22:54 horas y podemos poner más anuncios. #LaCatedralDelMar2 puede esperar...#SeriesAtresMedia — Sara GF (@Sara_Gfer) 30 de mayo de 2018

Si estás harto que series como #LaCatedralDelMar empiecen más tarde de las 22:50, por favor dale a RT y que se entere @antena3com#LaCatedralDelMar2pic.twitter.com/XgBpT1psWG — Carpe Diem (@Fer_Carpe) 30 de mayo de 2018

Si estás harto que series como #LaCatedralDelMar empiecen más tarde de las 22:50, por favor dale a RT y que se entere @antena3com#LaCatedralDelMar2pic.twitter.com/XgBpT1psWG — Carpe Diem (@Fer_Carpe) 30 de mayo de 2018