La ridícula respuesta de un joven en '¿Quién quiere ser millonario?' que da la vuelta al mundo Brenton Andeasik se presentó como una persona sumamente inteligente, pero su falta de modestia le hizo quedar en ridículo IDEAL.ES Martes, 27 marzo 2018, 09:02

Brenton Andreasik es un joven estadounidense licenciado en medicina, cuya modestia brilla por su ausencia. Así lo demostró durante su fugaz participación en el programa ‘¿Quién quiere ser millonario?’ en 2015, que le sirvió, más que para hacerse millonario, para recibir la mayor cura de humildad que pudiera imaginar.

Nada más empezar, se presentó como alguien sumamente inteligente. “Recuerdo haber visto el programa cuando era niño. Era un fenómeno. Diez millones de personas viendo cada noche un show sobre personas inteligentes, celebrando la inteligencia. Y pensé, ¿sabes qué? Quizá no es malo ser inteligente. Quizá no es malo ser un 'nerd'. Quizá sea genial ser inteligente. Seguí este camino y me he licenciado en Medicina”, decía Brenton alardeando de intelecto.

Tras esta arrogante presentación, el presentador le preguntó si estaba preparado para la primera pregunta. “Siempre estoy preparado”, respondió el concursante altanero. Pero no lo estaba, y eso que la pregunta era bien sencilla. “Hacerse selfies en cocinas que no pueden pagar y comer albóndigas son dos cosas que BuzzFeed asegura que todo veinteañero hace en su primer viaje... ¿a dónde?”, planteaba la primera prueba del concurso. Las posibles respuestas eran: París, Roma, Londres e Ikea.

Aunque su carcajada inicial hizo pensar al público que Brenton lo tenía muy claro, éste empezó a divagar sobre la posible respuesta, sembrando la confusión entre los telespectadores, el público y el presentador, que no podían creer lo que estaban oyendo. “Te diré una cosa, me parece que venden albóndigas en Ikea, pero no creo que sea la respuesta correcta. Para mí, suena como que tiene que ser Roma. De hecho si gano un millón de dólares me gustaría hacer un viaje a Italia. Diré que es Roma. Es mi respuesta final”, respondió el concursante convencido de que se embolsaría el millón.

Pero nada más lejos, cuando el presentador le reveló que la respuesta correcta era “Ikea”, Brenton tuvo que taparse la cara, de tanta vergüenza que le invadió al perder su oportunidad en la primera pregunta del concurso.