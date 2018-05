Revuelo contra Cristina Pedroche tras publicar una foto de su culo EFE La colaboradora de Zapeando recibe un aluvión de críticas por su fotografía IDEAL.ES Jueves, 10 mayo 2018, 17:39

Desde luego, imagen que publica Cristina Pedroche en las redes sociales, imagen que no se libra de las críticas del personal. La colaboradora de Zapeando publicó este pasado miércoles una fotografía minutos antes de que arrancara el programa de La Sexta. En ella la Pedroche aparece de perfil, casi de espaldas enseñando el trasero.

A la foto le acompañan una palabras muy sencillas: «Miércoles…Besos para todos». Pero a los haters poco les hace falta para saltar corriendo y ponerla a caer de un burrro,.

Sus detractores han aprovechado la imagen para meterse con el cuerpo de la vallecana, en especial con su culo. «Ooooh Pedroche😔.....ese culito que tenías...», «tienes que trabajar glúteo nena», «Estas más plana que una gaveta vacía», «culo carton», «tiene el culo muy plano», «se te está secando el culete Cris», o «dale caña al culo que se está quedando tipo carpeta», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Miércoles...😘 Besos para tod@s❤️ Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 9 May, 2018 a las 9:38 PDT

Como ya viene siendo habitual, también han saltado a la palestra los que le recuerdan a Cristina Pedroche el tipo que lucía antes de perder tanto peso y lo contenta que decía sentirse consigo misma a pesar de las críticas. «Si no le hubieran molestado las críticas y hubiera estado tan contenta como decía no estaría como un palo», apunta una usuaria, mientras otros no dejan de preocuparse por la extrema delgadez que viene mostrando en las últimas semanas.