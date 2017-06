La respuesta de Manel Navarro sobre el 'Orgullo 2017' que arrasa en la red El cantante mandó un mensaje a una internauta que calificaba el 'World Pride' como "una vergüenza" IDEAL.ES Lunes, 26 junio 2017, 10:59

Manel Navarro, el ex representante en Eurovisión de España, ha respondido este fin de semana a una intrenauta que calificaba el World Pride como "una vergüenza". El tuit con el mensaje se ha vuelto viral, arrasando en las redes sociales.

"Los heterosexuales no hacemos fiestas demostrando lo que somos. Esta fiesta es una vergüenza", comentaba una tuitera a Albert Rivera tras un mensaje del líder de Ciudadanos sobre la celebración del Orgullo.

Mensaje que recibió un gran numero de respuestas, entre ellas, la del intérprete de "Do it for your lover", que ya supera los 2.600 retuits y los 6.000 me gusta.

"Los heterosexuales no tenemos que salir a reivindicar nada porque no se nos persigue ni ataca por querernos. Es la diferencia", apunta Manel Navarro en su mensaje.

Sus seguidores aplaudían la respuesta del cantante, quien ya se marcó hace unos días un meme sobre la ola de calor con la actuación de Edurne en Eurovisión.