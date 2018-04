La respuesta de Juanma Castaño al «desagradecido» Isco que revoluciona Twitter El asturiano contesta así al 'zasca' del jugador del Madrid IDEAL GENTE Lunes, 16 abril 2018, 09:15

El pasado viernes Isco revolucionó Twitter con un descomunal 'zasca' a Juanma Castaño, al que acusó de tener «dos varas de medir» respecto al Real Madrid y el FC Barcelona. Tres días después, y en su primera emisión en antena desde entonces, el asturiano ha respondido al jugador malagueño.

Lo ha hecho en 'El Partidazo', espacio nocturno de la COPE que presenta de domingo a jueves. Y, entre otras cosas, ha llamado «desagradecido» a Isco.

«En ningún momento hablé de robo. No llegué a decir si era penalti o no. Dije que estábamos ante una polémica mundial y lo sostengo, porque es lo que se generó. Dije que se iba a hablar de robo y no me equivoqué«, en alusión al partido de vuelta entre Real Madrid y Juventus.

.@juanmacastano responde a las críticas tras el Real Madrid - Juventus: "En ningún momento dije que el pase del Madrid y el arbitraje fueran un robo" pic.twitter.com/v2xcht4jzU — Tiempo de Juego (@tjcope) 15 de abril de 2018

«Isco tiene todo el derecho a pensar que lo que yo hago es una mierda, porque nosotros aquí juzgamos a todo el mundo. Es un poco desagradecido, no conmigo sino con Cope, que estuvimos dos años dando la matraca, parecíamos Radio Isco. No pedíamos que nos diera las gracias pero tampoco este tiro de gracia. Sigue siendo para mí tan bueno como antes del tuit, y celebraré como el que más si mete el gol que nos hace campeones del mundo. Sólo faltaba», ha añadido.

Estas palabras han generado un enorme debate en Twitter entre los seguidores madridistas.

De la encuesta del día siguiente que tuvisteis que borrar tampoco dices nada. Si tu problema es que la gente que te conoce ya sabe de qué palo vas. Lo que ha hecho Isco ha sido avisar al resto — Jorge Martín (@jorgeneo) 16 de abril de 2018