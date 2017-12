El tremendo enfado de Ana Rosa Quintana con un catalán: "Insultar a la policía española, no" Así ha hablado el entrevistado: "Gracias a Dios hoy no tengo que preocuparme de si voy a volver a casa bien o no porque haya aquí unos salvajes que me van a pegar o levantar del suelo" IDEAL GENTE Jueves, 21 diciembre 2017, 13:38

Ana Rosa Quintana está siendo noticia en las últimas semanas por sus contundentes apariciones ante la cámara. Si hace unos días fue popular su alegato contra la 'Manada' ahora la veterana conductora ha sido protagonista en la cobertura del 21-D cortando a un ciudadano que hablaba para su programa por recordar las cargas del 1-O.

Ha sucedido cuando el reportero Jano Mecha, a pie de urna, ha preguntado a un votante las diferencias entre la jornada de hoy y la entonces.

"Gracias a Dios hoy no tengo que preocuparme de si voy a volver a casa bien o no porque haya aquí unos salvajes que me van a pegar o levantar del suelo", ha contestado él.

En ese momento Ana Rosa Quintana ha interrumpido la conversación. "Jano, no estoy dispuesta, discúlpae. Ya insultar a la policía española en este momento, no, porque están ahí, entre otras cosas, protegiéndonos a todos".

"Estas elecciones al final... creo que hay un enfrentamiento que lo único que está haciendo, desde algunas partes, es incitar al odio. Eso es muy malo en una sociedad que se está fracturando. Estas elecciones tendrían que ser la reconciliación, la reunión... que Catalunya sea lo que ha sido siempre. Que cada uno piense lo que quiera y vote a quien quiera", ha añadido.