La reivindicación de Sara Sálamo, la novia de Isco: "No soy una WAG" "Ese es un término que se refiere a 'mujeres de' ¿no? No, no me autodefiniría así. Yo me llamo Sara. Llevo siete años trabajando y viviendo de la interpretación y espero que dure muchos años" IDEAL GENTE Martes, 23 enero 2018, 13:38

La relación de Isco y Sara salió a la luz a través de Instagram; primero por el intercambio de likes que ambos realizaban y después de modo mucho más abierto. Precisamente sobre esto se ha pronunciado la actriz: “Las redes son como tu casa: yo en mi casa pongo lo que quiero, hago lo que quiero, soy natural y muestro mi vida y lo que me apetece”.

Su relación con Isco pasa por muy buen momento, pero la actriz aclara que esto no es lo único en su vida. Sálamo declara no sentirse dentro del término WAG, en el que se agrupan a mujeres y novias de futbolistas.

“Ese es un término que se refiere a ‘mujeres de’ ¿no? No, no me autodefiniría así. Yo me llamo Sara. Llevo siete años trabajando y viviendo de la interpretación y espero que dure muchos años”, aclara.

Profesionalmente ha sido un gran año para Sara que ha participado en el rodaje de siete películas (‘Como la espuma’, ‘La grieta de Jara’ y ‘Like’). Además, ha comenzado el 2018 embarcada en ‘Todos lo saben’, película en la que también estarán actores de la talla de Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Inma Cuesta o Eduard Fernández.