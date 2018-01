Regresa ‘Sé lo que hicisteis...’ con Patricia Conde y Ángel Martín Ambos regresan como pareja televisiva a las tardes de #0 IDEAL Miércoles, 24 enero 2018, 09:49

Patricia Conde visitó el plató de ‘Late Motiv’, el programa de Andreu Buenafuente, para presentar su nuevo programa en #0 ‘Los poderes extraordinarios del cuerpo humano’. Allí aprovechó para dar la tan esperada noticia: ella y Ángel Martín volverán a dirigir un programa de entretenimiento.

El programa no será un regreso del que triunfó en La Sexta, tal y como ha confirmado la presentadora: “No será 'Sé lo que hicisteis...', no se llamará así. Será un programa con humor, mucho humor”. No girará en torno a parodiar y comentar temas televisivos, sino que se centrará en comentar temas relacionados con la tecnología, vida o redes sociales.

Se emitirá en #0, el canal de Movistar Plus, y ocupará el horario que anteriormente poseía ‘Likes’. Al igual que ‘Sé lo que hicisteis...’ será un programa de sobremesa.

Patricia Conde tiene algo que contar...

"Sí, vuelvo con @angelmartin_nc a televisión. Y vuelvo aquí, a #0. No se va a llamar #SéLoQueHicisteis. No va a ser 'Sé lo que hicisteis...'. Va a ser un programa de humor, mucho humor." #LateMotiv333pic.twitter.com/rv9XXLqnTR — #0 de Movistar+ (@cero) 23 de enero de 2018

Sobre el regreso del mítico formato se lleva rumoreando años, pero la teoría cogió más fuerza cuando el propio Ángel Martín preguntó en su twitter cómo se vería una posible vuelta.