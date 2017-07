Las reflexión de Carme Chaparro sobre la maternidad que arrasa entre las madres IDEAL.ES Jueves, 6 julio 2017, 11:07

Una publicación en Instagram de la presentadora de ‘Noticias Cuatro’, Carme Chaparro, ha generado cierto revuelo. Se trata de una imagen de hace cuatro años, cuando estaba en pleno periodo de gestación de su segunda hija, Emma. Pero lo más llamativo ha sido la reflexión plasmada: “Cuando miras atrás piensas que parece mentira que pudiera con todo o si sería capaz, pero lo somos”.

A través de la publicación, Chaparro hizo la reflexión recordando que al mirar atrás pensaba en que no “pudiera con todo” y sobre su capacidad. “Pero lo somos. Y lo hacemos. Sin pensarlo. Sin dormir. Sin tener tiempo para nosotras ni para nuestras parejas. Lloramos a veces de agotamiento”, publicó.

“Hace 4 años estaba así, embarazada de mi segunda hija. Y pude. Como todas. Como todos. Con la inmensa suerte de tener una pareja maravillosa. Pero hoy sigo mirando atrás y pensando… ¿cómo pude?”, añadió, junto a la imagen tomada para la revista ‘Jot Down’.

Según recoge ‘FórmulaTV’, la presentadora ha conseguido más de un millar de me gusta en menos de una hora y una infinidad de comentarios de personas que se han sentido identificadas. Cabe resaltar que tiempo atrás, la periodista opinó sobre la figura de Sarah Stage, embarazada de ocho meses y con un vientre plano. “No la critico. Ella tiene su cuerpo y es libre, mientras no perjudique al bebé”. Sí pidió que no se glorificara la figura de la modelo.