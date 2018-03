Las redes se hacen eco del comentario perturbador de Julio Iglesias a Tamara Falcó «El tío Julio siempre me dice que no soy su hija por poco» IDEAL.ES Domingo, 18 marzo 2018, 11:54

Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, ofreció una de sus entrevistas más personales en la edición de «Mi casa es la tuya» con Bertín Osborne. Además del interés que presentaba la propia entrevistada, se trataba de una las poquísimas ocasiones en las que las cámaras de televisión entraban en casa de Isabel Preysler, una lujosa mansión situada a las afueras de Madrid en la que ahora escribe un Nobel. Antes de entrar a la finca de la Preysler, Osborne llamó a Boris Izaguirre, amigo íntima de la invitada, para conocer un poco más su personalidad: «Solo te digo que su novela favorita es Madame Bovary. Es divertídisima, Tamara, una de las mujeres más envolventes que conzoco», le explicó el presentador venezolano.

Acompañada por su perra Jacinta, recordó su infancia y las consecuencias que tuvo en la niña Tamara la separación de sus padres. La joven no esquivó ningún tema, y le contó a Bertín cómo es actualmente la relación con su madre y con su novio el escritor Mario Vargas Llosa. «Mario es una persona fantástica», le dijo Falcó, «yo al principio pensaba que qué rollo tener una Nobel en casa. Pero nada de eso, es una persona fantástica». Cuando Bertín le preguntó qué pensaría su padrastro, Miguel Boyer, sobre la relación de Preysler con el escritor, «pues con lo celoso que era estaría vigilando con un bazuka a Mario», respondió Tamara entre risas.

Para darle un poco de gracia a la entrevista, le contó a Bertín un inquietante comentario que le suele hacer Julio Iglesias: «El tío Julio siempre me dice que no soy su hija por poco». Tamara se sinceró con su entrevistador, y le contó que «al ser hija de padres separados, me convertí en una malcriada».

El presentador no dejó pasar la oportunidad de preguntarle por el número real de cuartos de baño que tiene la residencia de su madre, «no me puedo marchar de aquí sin preguntártelo». «Pues hay catorce cuartos de baño...», le confesó Tamara Falcó antes de despedirse.