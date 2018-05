Las redes arremeten contra Paula Echevarría por eliminar comentarios negativos: «Me parece patético» Sus seguidores se sienten silenciados IDEAL.ES Jueves, 31 mayo 2018, 11:44

A algunos famosos las redes sociales pueden amarlos u odiarlos, eso es lo que le está pasando a Paula Echevarría. La actriz ha aumentado en pocos años de una manera brutal su popularidad gracias a Instagram.

El caso es que son muchos los comentarios negativos que está recibiendo últimamente la actriz en sus publicaciones. Y, según apuntan muchos, parece que Paula está intentando silenciarlos.

De hecho, hace apenas unos días una seguidora de Echevarría se lo recriminó con este mensaje: «Ups... que ha pasado Pau?? Te has cansado de q la gente no siempre te diga «Guapa»? Todo artista tiene sus momentos de bajón y debes aceptarlo... lo de quitar los comentario me parece tan patético».

Si realmente quiere eliminar todos los comentarios negativos, deberá dedicar un buen rato. Y es que no es una cuestión de insultos, sino de críticas hacia su físico.

«Está horrible tan delgada, no le luce ni la ropa y los pelos los tiene sin brillo y el color. Esta chica no es lo que era», «no adelgaces más que pareces una gamba, todo cabeza y nariz» o «parece un Chupa-Chups» son un buen ejemplo de las críticas que está recibiendo la intérprete.