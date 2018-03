La reacción de Mario Casas que delata su relación con una famosa actriz 01:52 ¿Cuál es la reacción del protagonista? IDEAL.ES Miércoles, 14 marzo 2018, 15:40

Volvemos a verle como siempre, guapo y atlético. Mario Casas reaparecía ante los medios durante el estreno de la película documental, 'The best day of my life' de su amigo el director Fernando González Molina. Pero el tema del momento sin duda es, esa supuesta amistad más especial que podría mantener con la guapa actriz Blanca Suárez. Ambos se conocen desde hace muchos años, y han compartido set de rodaje en innumerables ocasiones. Y como suenan con tanta fuerza los rumores de una supuesta relación ahora que ambos actores podrían estar solteros. ¿Cuál es la reacción del protagonista?