La razón por la que Shakira no quiere hablar en español: le llueven las críticas La cantante ha recibido numerosos comentarios en redes sociales por olvidarse de su acento y su idioma IDEAL Lunes, 14 mayo 2018, 12:04

Las críticas no son de ahora, sino que vienen de largo y es que muchos seguidores colombianos de la artista le achacan que desde que está con Piqué, con el que continúan los rumores de crisis, ha olvidado su acento de barranquilla. Ahora, no solo critican que no use su acento, sino que están indignados porque Shakira sube sus vídeos a redes sociales hablando en inglés.

Algunos de sus vídeos tienen mucho éxito. Y los fans están indignados de que preferentemente use el idioma inglés cuando dicen que «es latina, vive en España. Y la mayoría de su público es de habla hispana».

«No sé porque solo hablas inglés en los vídeo si tú no eres GRINGA, eres LATINA» explicaba otro usuario que decía sentirse desilusionado con ella.

Al parecer la cantante ha tenido en cuenta los comentarios y en su última publicación, este vídeo en el que monta en monopatín mientras canta, ha querido añadir un trozo del pie de foto en español, para contentar así a sus fans: «Una manera relajada de empezar el tercer día de ensayos! Shak».

Lo cierto es que aunque sus vídeos estén en inglés sus últimos éxitos sí que están en español, como el que comparte con Maluma, que hace unos días explicó su tenso encuentro con Piqué.