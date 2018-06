La razón por la que Pablo López estuvo a punto de cancelar su visita a 'El Hormiguero' El cantante habló de sus proyectos durante el programa IDEAL.ES Viernes, 1 junio 2018, 14:16

El joven cantante Pablo López no para de cosechar éxitos. Su última visita televisiva fue al programa de su tocayo Pablo Motos, 'El Hormiguero' el pasado jueves 31 de mayo, un visita que estuvo a punto de cancelar.

Pablo López acudió al programa de Antena 3 para promocionar y hablar de algunos proyectos, como su gira de conciertos 'Santa Libertad' con la que está recorriendo toda España, gira por la que se mostrós muy contento y feliz dado sus triunfo.

Durante la emisión de 'El Hormiguero', Pablo López confesó que estuvo a punto de anular su visita al programa. El propio presentador del programa bromeaba al respecto: «Es un honor que hayas venido aquí esta noche porque has estado a punto de morir». Entre risas, el cantante aclaró la razón por la casi no acude: «Pues sí, es que he tenido una sinusitis y yo ya te imaginaba a ti dando vídeos antiguos en plan de 'míralo aquí como tocaba el piano'. O sea, fatal. Pero bueno, yo soy un poquito hipocondríaco, pero bien. Todo bien. Estas cosas de los resfriados de primavera. Pero bueno, con el cariño y estando en familia, estando con vosotros, siempre se lleva mejor».

La participación de Pablo López en 'El Hormiguero' fue, en general, de tono divertido y dinámico, incluso y Trancas y Barrancas parodiaron su canción 'El patio'. El artista malagueño también repasó sus últimos éxitos cosechados, destacando el videoclip de su canción 'El patio' que supera las 18 millones de reproducciones en YouTube.