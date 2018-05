La razón por la que la mujer de Will Smith se está quedando calva: una extraña enfermedad La mujer del actor ha explicado la razón por la que últimamente usa tantos turbantes IDEAL Jueves, 24 mayo 2018, 14:00

Jada Pinkett, la esposa de Will Smith ha reconocido estar pasando por un duro momento en la actualidad. La mujer ha explicado la razón por la que ultimamente es muy normal verla en sus apariciones públicas usando un turbante. Al parecer sufre un extraña enfermedad que la está dejando calva sin que los médicos puedan hacer nada al respecto.

«Mucha gente me ha estado preguntando por qué llevo tantos turbantes últimamente. Bien, eso es algo de lo que no he querido hablar antes porque no es un tema fácil de asumir, pero creo que tengo que hacerlo«, empezaba Jada Pinkett, mujer del conocido actor Will Smith, en la carta que ha escrito a sus seguidores.

Concretamente, ha sido en Facebook donde ha publicado estas palabras en als que asegura que ha estado «lidiando con algunos problemas de pérdida de cabello. Fue terrorífico cuando comenzó. Un día estaba en la ducha y de repente tenía en mis manos mechones enteros de pelo que se estaban cayendo… Fue uno de esos momentos en mi vida en los que me quedé literalmente temblando de miedo«.

Explica que sufre una extraña enfermedad, y es que ni siquiera los médicos saben lo que le pasa. Por último, ha querido explicar que aunque en un primer momento fue muy duro ahora ha aprendido a mirarlo «con perspectiva» y a «tomar ejemplo de la fuerza de voluntad que tienen otras personas que están pasando por cosas realmente horribles, como el cáncer o tener un hijo enfermo«.