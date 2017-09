La razón por la que Bertín Osborne no pudo evitar las lágrimas con Niña Pastori El presentador tuvo que abandonar el salón de grabación cuando escucho la canción de "Cai" R.I GRANADA Jueves, 14 septiembre 2017, 11:58

Antonio Carmona invitó a su casa de Cádiz al presentador de «Mi casa es la tuya», Bertín Osborne. Durante su visita, el cantante cuenta a fondo su infancia rodeada de flamenco.

¿El menú? Un arroz gitano cocinado por la madre de Antonio (quien, por cierto, tiene un libro de recetas gitanas). La matriarca además habla sobre las tradiciones gitanas y cómo llegó a admitir a Mariola Orellana en la familia. La madre y la pareja de Antonio Carmona no son las únicas visitas que han recibido durante el programa. También ha pasado por la casa Imanol Arias o Niña Pastori, muy unida desde hace años a la familia Carmona y la responsable de que : la sensible.

Empezaron con «Como debe ser», de Antonio Carmona, pero la que Imanol Arias querían que cantara era uno de sus temas más famosos de Niña Pastori: «Cai», mientras Antonio Carmona le acompañaba a la guitarra. Al igual que Miguel Bosé cuando escuchó los acordes en plena cosntrucción, Bertín se emocionó. «Se nos ha emocionado el jefe», gritaba Carmona. «Cántala otra vez», pedía Bertín emocionado. Imanol intentó consolarle pasándole el brazo por encima del hombro. Pero no fue suficiente. Finalmente, Bertín Osborne abandona el salón donde se estaba grabando el programa pidiendo disculpas.

El presentador de Telecinco explicó poco después por qué se había emocionado tanto: «Me recordó toda mi época de Jerez y me recordó a Sandra y fue un momento muy bonito». Por si os habéis perdido, Sandra Domecq fue la primera esposa de Bertín Osborne y la madre de sus tres hijas. Juntos también afrontaron al poco de casarse la muerte de su primogénito Cristian a los pocos días de nacer. Su matrimonio se rompió, pero no la unión que había entre ellos ya que mantuvieron una buena relación. No es la primera vez que Bertín habla de ella. «Sandra era una mujer espectacular, espectacular... Le pedí perdón no una vez sino mil veces», dijo en el programa «En la tuya o en la mía» cuando le visitó Mariló Montero.