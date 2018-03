Raquel Lozano de Gran Hermano 16: "Sofía Suescun tiene de buena lo que yo de monja" El programa de Mediaset 'Cazamariposas' contactó por la ex concursante para preguntarle qué opina de su enemiga IDEAL.ES Martes, 6 marzo 2018, 16:39

Tras la última edición de Gran Hermano, el mal ambiente parece que se mantiene fuera de la casa de Guadalix. El programa de televisión 'Cazamariposas' conectó por teléfono con Raquel Lozano, ex concursante de 'Gran Hermano 16', para preguntarle su opinión sobre una de sus mayores enemigas, Sofía, confirmada para ir a 'Supervivientes 2018'.

"A mí no me gusta nada de nada este fichaje. Nosotras hicimos un intento de llevarnos bien, pero fue fatal porque siempre vuelve a salir la misma Sofía. Su madre lo dice muy bien, 'Sofía la salvaje', la que le da igual todo y que trepa por encima de quien sea", señalaba la ex concursante.

Para más inri, Raquel ha dicho en esta conversación que considera que Sofía participa en el programa por su relación con Alejandro Albalá. "Si tú te quedas en tu casa sin hacer ningún tipo de montaje es más complicado ir a 'Supervivientes'. Es que la conozco perfectamente. Con esa carita de buena llega a cualquier lado, y de buena tiene lo mismo que yo de monja".