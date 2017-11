Raoul se echa a llorar tras su actuación en el segundo pase de micros Los concursantes se ponen las pilas en la prueba del sábado R. I. GRANADA Domingo, 26 noviembre 2017, 10:29

Hemos podido ver y disfrutar del segundo y definitivo pase de micros antes de la gala 5. Si el jueves los profesores tuvieron que dar varios tirones de orejas, lo cierto es que, como viene siendo habitual, los alumnos se ponen las pilas y remontan en la prueba del sábado. Si bien es cierto que sigue habiendo nervios que se manifiestan a través de sus voces, el nivel ha subido algo más y, aunque los profesores no emiten un veredicto ese día, hemos visto caras de tranquilidad.

Miriam y Cepeda han conseguido evitar la inseguridad con la que actuaron el pasado jueves y Alfred y Aitana , que cantarán "Bajo el mismo sol" han equilibrado la energía entre la parte vocal y el baile. Por otro lado, la cara de Manu Guix no era la misma cuando le dijo a Ricky que hacía cosas raras con la voz en su tema junto a Nerea, por lo que podemos suponer que el concursante ha conseguido agradar a su profesor.

Si Roi daba la impresión de que se sentía avergonzado al hacer su interpretación de "Shape of you" junto a Amaia en los primeros ensayos, esta vez los hemos podido ver más seguros y consiguiendo disfrutar del temazo de Ed Sheeran. Otro de los que borda el tema que le ha tocado esta semana y, además, lo sabe, es Agoney . El canario, que ya tiene la garganta recuperada, ha cantando "Rise like a Phoenix" de manera magistral.

Pero, sin duda, el momento más emotivo del pase de micros ha sido cuando Raoul ha terminado de cantar "Million Reasons" de Lady Gaga. El cantante, quien ha hecho una interpretación sublime, no ha podido contener las lágrimas al terminar de cantar, admitiendo que le produce mucha emoción este tema. Más o menos una buena premonición de lo que nos va a pasar a nosotros cuando podamos escucharla en la gala.