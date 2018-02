La 'rajada' de Sergio Dalma sobre Marta Sánchez: "Se le ha ido la olla" "¿Qué necesidad tenía de hacer algo así?" se ha preguntado el cantante en una entrevista con 'El Correo' IDEAL Lunes, 26 febrero 2018, 11:41

Sergio Dalma, está en pleno proceso de pomoción de su último disco, 'Vía Dalma III'. Por ello, ha concedido una entrevista a 'El Correo' en la que ha hablado de diversos temas, entre ellos la última polémica de Marta Sánchez.

El cantante catalán no ha querido dejar sin contestar ninguna pregunta. Primero ha expresado su opinión sobre el conflicto catalán: "No soy independentista pero admiro la coherencia y la valentía que ha demostrado Oriol Junqueras. No puedes echarte atrás porque vayan a meterte a la cárcel o haya políticos que aprovechen para echar más leña al fuego".

Y acto seguido ha querido responder al periodista sobre el tema del himno de España con la letra de Marta Sánchez. Sergio Dalma ha asegurado no entender las razones por las que su compañera de profesión ha hecho eso: "Una tía como ella con una de las mejores voces de este país y una carrera de 30 años qué necesidad tenía de algo así...".

Ha afirmado que "a Marta Sánchez, con todos los respetos, se le ha ido la olla". Porque piensa que entra en juego que lo haya hecho en "el momento tan delicado que estamos en temas de nacionalismo". Aunque cree que si su objetivo era consegur publicidad "lo ha conseguido".

Además, no ha querido zanjar el tema sin antes hacer una pequeña broma: "Cuando lo escuché les dije a mis músicos: 'ahora deberíamos hacer nosotros una versión rockera del Els Segadors'".