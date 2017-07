'Rajada' de Miguel Temprano, contra Carmena por el Orgullo Gay: «Se han drogado y meado en media ciudad» "Yo como cristiano, católico, madrileño y español me cago en la puta madre de todos aquellos que no han respetado mi libertad de credo (...) Cuando vengan a por vosotros los musulmanes radicales, a mí no me pidáis ayuda" IDEAL GENTE Jueves, 6 julio 2017, 11:07

El paparazzi Miguel Temprano, ha cargado contra Manuela Carmena y la fiesta del Orgullo gay en un post de Facebook que ha revolucionado las redes sociales:

«Vuelta a Irún dejando un barrio de Justicia (Chueca) oliendo a pis y lleno de mierda. Carmena, se nota que no sabe ni está preparada para dejar a Madrid en el lugar que que le corresponde como Capital Europea y Capital Mundial por su oferta multicultural....

Seguro que en tu casa no huele pis y caca... o pisas los condones usados. Y tampoco se han metido a follar en tu escalera, portal y ascensor..

Ya se han emborrachado, drogado y follado en media ciudad, meado en estatuas que representan a Héroes del 2 de Mayo, insultado a los católicos vestidos de monjas, curas, vírgenes y Cristos....

Yo como cristiano, católico, madrileño y español me cago en la puta madre de todos aquellos que no han respetado mi libertad de credo (...) Cuando vengan a por vosotros los musulmanes radicales, a mí no me pidáis ayuda... pedírsela a colectivo LGTB que seguro estarán viviendo ya fuera de España a salvo de la barbarie. No se me está yendo la pinza simplemente estoy ofendido y cabreado...».