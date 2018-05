«Quiero un hombre como tú»: el coqueteo de una granadina en 'First Dates' con Carlos Sobera Carmen, de 41 años, no ha querido dejar pasar su oportunidad IDEAL.ES Martes, 29 mayo 2018, 22:15

Suele pasar que cuando se ve ante una oportunidad que parece única, la intenta aprovechar. Que se lo digan a Carmen, una granadina que ha aprovechado muy bien su visita a 'First Dates'. El programa de citas de Cuatro que trata de encontrar el amor entre sus visitantes y que en algunos casos los deja servidos antes de sentarse a cenar.

Porque Carmen, la granadina, ha dejado claro que se puede enamorar uno antes de llegar a la cita. Sin cortarse un pelo, nada más pisar el restaurante de 'First Dates', Carmen se ha olvidado de su posible ligue y ha ido de lleno a por el mismísimo presentador.

Carlos Sobera ha sido el objetivo de Carmen que no ha dudado en delatar su gusto por él. Diciéndole que para ella es su hombre ideal y que lo que buscaba en 'First Dates' era a otro hombre a su nivel si es que él mismo no podía ser.