Las quejas de Ramón Espinar y el 'zasca' de Cristina Pardo "En La Tuerka le preguntarán por todos los temas que le gustan, aquí es lo que hay" R.I GRANADA Jueves, 7 septiembre 2017, 12:17

Al rojo vivo conectó en directo con el portavoz de Podemos para hablar de la denuncia contra los estatutos del partido. Sin embargo, el representante se negó a contestar a las cuestiones.

"En La Tuerka le preguntarán por todos los temas que le gustan, aquí es lo que hay", con estas palabras ha despedido Cristina Pardo a Ramón Espinar en Al rojo vivo.

Nada más preguntar a Espinar si se encontraba a favor o en contra de estos, el representante se ha negado a contestar: "De todas formas lo contáis de una manera que parece que estamos matándonos en Podemos y nada más lejos de la realidad", aseguraba: "Lo siento mucho, trato de tener un buen tono y trato de mantener la simpatía y la cordialidad, pero contáis las cosas de una forma que no es verdad. El relato que acabáis de hacer de los hechos no es así; lo sucede lo que estáis contando que sucede".

Ante tal respuesta, la presentadora del programa de actualidad en sustitución de Ferreras agradeció a Espinar su conexión con ellos, aunque no sin cierta ironía: "Gracias por estar en Al rojo vivo, señor Espinar. Ya he conseguido que se queje de las preguntas tres de cuatro veces. No renunciaré a la quinta", explicaba con una sonrisa.

Ante la insistencia del portavoz de que no estaban enfocando correctamente los asuntos, Pardo decidió despedirse de manera mordaz: "El próximo día que vaya usted a entrar en Al rojo vivo le preguntaremos de antemano de qué temas le apetece hablar".