La serie más polémica llega hoy a Antena 3: toda España está pendiente Fotograma de la serie que retrata los primeros pasos del narcotráfico en Galicia. / ANTENA 3 'Fariña', la serie basada en el libro de Nacho Carretero que una jueza mandó secuestrar, seguirá adelante en Antena 3.«No tendría sentido paralizarla», explica su creador MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 7 marzo 2018, 09:44

Pocas veces una serie de televisión había tenido una promoción tan efectiva como la de 'Fariña', el 'thriller' de Antena 3 sobre los inicios del narcotráfico en Galicia que está basado en el libro homónimo de Nacho Carretero. Ni la cadena ni la productora tenían previsto estrenarla el martes pasado, porque aún no estaba lista para su emisión. Sin embargo, el 7 de febrero era detenido Sito Miñanco, el histórico capo del narco y protagonista de la ficción (al que encontraron con una copia del guion en su poder), y dos semanas más tarde la jueza de Collado Villalba ordenaba el secuestro del ensayo -acto que fue ejecutado el pasado lunes- debido a la denuncia por parte del exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar, que considera que no salía bien parado en la obra. Una oportunidad de oro que el canal no dejó pasar y que le reportó un 21,5% de 'share' y 3.399.000 espectadores, resultados que también han precipitado que, a partir de esta noche (22.30 horas), pase a formar parte de su parrilla semanal.

La decisión ha supuesto a su productora, Bambú -'Velvet', 'Las Chicas del Cable'-, tener que terminarla de montar lo más rápido posible, casi entregando los capítulos el mismo día en que se emiten. «Estamos trabajando a toda máquina. Pero, aunque hayamos tenido que trabajar en fin de semana, era el momento de sacar la serie y no podíamos perder esta oportunidad. Parecía una campaña puesta en marcha por el mejor equipo de marketing del mundo», explica a este periódico Ramón Campos, máximo responsable de la adaptación televisiva de 'Fariña'.

Pese a la polémica despertada, Campos, gallego de nacimiento y conocedor de la situación que se vivió en su tierra en aquellos años, considera que todo lo que se cuenta en 'Fariña' es real. «Lejos de exagerar, nos quedamos cortos. Creo que la gente que vea la serie ni siquiera será capaz de imaginar lo cerca que hemos estado de tener una mafia realmente peligrosa en Galicia. Gracias a Dios, nuestros narcos nunca se organizaron bien y no llegaron a convertirse en un gran clan de familias», confiesa.

Amenazas de Oubiña

Al efecto llamada del secuestro del libro se sumó el pasado viernes la amenaza de Laureano Oubiña, narco que interpreta en la ficción Carlos Blanco, de demandar a la serie porque aparecía retratado en una escena de sexo con la que fuera su esposa. «Nos sorprende que lo que le moleste sea la escena de sexo; teniendo hijos, claro que sexo tuvo que tener, y no le moleste que todo el mundo vea cómo es un traficante de hachís», señala Campos.

- ¿No temen por la continuidad de la serie?

- No tendría sentido alguno paralizarla. Lo que no podemos pronosticar es si a alguno de los protagonistas no le gustará cómo están reflejados; eso ya vendrá o no. Prohibiendo el libro ya entramos en una dinámica peligrosa. Que un juez decida secuestrar un ensayo periodístico que lleva dos años en el mercado solo consigue incrementar el interés por la historia y por la persona a la que la decisión pretendía proteger.

Lo mismo piensan en Atresmedia, cuyo gabinete jurídico ha analizado los capítulos y dado el visto bueno. «Hasta donde yo sé, a la serie no le ha afectado ninguna decisión judicial. Estamos muy orgullosos del producto que tenemos y creo que es una apuesta valiente. Lo que sí está claro es que a sus protagonistas reales les causa curiosidad», apunta Sonia Martínez, directora de Ficción de la compañía.