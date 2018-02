'El Accidente' llega a su final esta noche: «Va a cerrar en alto» «Yo estoy en ese proceso de aprender», confiesa el actor que da vida en la serie al inspector de policía Nacho. / TELECINCO César Mateo es uno de los ejes centrales del desenlace de 'El Accidente', el 'thriller' de T5 que se despide esta noche.«El final se va a cerrar en alto», asegura el actor que da vida a Nacho MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Martes, 20 febrero 2018, 09:55

La sucesión de mentiras, traiciones y asesinatos que ha dejado atrás 'El Accidente' tendrá su desenlace esta noche (a partir de las 22.40 horas). La serie de Telecinco ha mantenido pegados a una media de 2.550.000 espectadores cada martes desde su estreno, en noviembre del año pasado. Y en medio de todo el jaleo, Nacho, el joven inspector de policía encarnado por César Mateo (Madrid, 26 años), que ha pasado de ser un agente algo torpe y novato para encontrarse en el centro del huracán en este final.

- ¿Cómo van a acoger los espectadores el cierre de la trama?

- Seguro que se quedan satisfechos. Todos los capítulos siempre terminan arriba y este va a cerrarse todavía más en alto; va a propiciar abundantes preguntas y a dejar a la audiencia con muchas ganas de más. No creo que nadie quede indiferente.

- Y usted, ¿cómo reaccionó?

- A mí me encantó porque mi personaje tiene una participación notable, es una buena guinda para él. A cualquiera le impactaría leer ese último guion. Joao (Eusebio Poncela) va con todo y toca defenderse.

- Nacho ha ido creciendo a lo largo de la serie.

- Él ha ido evolucionando con el caso, se ha ido haciendo cada vez más policía. Al principio empieza como un elefante en una cacharrería, no sabe qué hacer ni dónde colocarse. Al final ya toma decisiones autónomas, tiene más acción, se convierte en un profesional. Ese es el recorrido que tiene el personaje antes del último capítulo, después de cometer algunos errores, claro.

- Una persona normal combatiendo la maldad.

- Me he preguntado eso mucho al leer los guiones, cómo actuaría yo, pero todo tiene unos protocolos y de eso se trata. Nacho ha aprendido mucho de Ramón (Jorge Bosch) en ese sentido. Él ve a la gente del pueblo de una manera más familiar, más cercana, y tiene que tomar distancia con sus vecinos.

- ¿Ahora se fía menos de la gente?

- Ahora cada vez que veo la noticia de alguna barbaridad que ha pasado y veo a sus vecinos diciendo que no se lo imaginaban, que el asesino era una persona maravillosa, lo pienso. Nunca sabes cuándo puede alguien estar cometiendo una actividad delictiva, no te puedes fiar de nadie.

- ¿Qué es lo mejor que se lleva de esta ficción?

- Aunque sea muy general, el trabajo. Yo estoy en proceso de aprender, como es tónica en este oficio, pero cuando el reto es más complejo, mejor. También me llevo la compañía de los actores que he conocido. Ha sido muy constructivo.

El realismo de la serie

- Apostaron por la naturalidad llevada al extremo.

- En mi caso no me pidieron que usara un acento en concreto, pero otros compañeros sí lo llevaron a cabo y eso le da a la serie un realismo importante.

- Acabó sus estudios y consiguió trabajo en televisión rápido. ¿A dónde quiere llevar su carrera?

- Ahora estoy en teatro, pero 'El Accidente' ha sido un avance para mi carrera, necesitaba este paso. ¿Cómo continuar? Con lo que vaya viniendo, sea lo que sea, voy a estar muy comprometido, que es lo más importante.

- ¿Hay más posibilidades de trabajo ahora para los actores?

- No lo sé, quizá sí. ¿Sabes? Yo no estoy tan obsesionado con el hecho de trabajar como con poder ir creciendo como artista. Me refiero a que no me fijo si hay más o menos trabajo, aunque me imagino que la llegada de nuevas plataformas como Netflix o HBO abrirá más oportunidades. Esta profesión necesita que haya movimiento.

- ¿Qué serie nos recomendaría?

- Ahora mismo no estoy viendo ninguna porque cuando trabajo en teatro me encierro mucho. Aunque he visto el éxito internacional de 'La Casa de Papel' (Antena 3) en su salto a Netflix, y creo que esa es la primera que tengo pendiente ahora.