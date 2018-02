"En mi pueblo me miran mal por ir arreglada" Carme, de 'First Dates', estrella de la noche por su humildad IDEAL.ES Jueves, 15 febrero 2018, 22:52

En 'First Dates' no se agotan los calificativos para los pretendientes que acuden al peculiar restaurante. El programa de Cuatro sigue regalando cada noche una persona nueva que da mucho que hablar. En esta ocasión ha sido por partida doble y en la misma cita. La que Carme y Aitor han tenido en una velada romántica pero sin éxito.

No obstante, Carme, a sus 19 años ya tiene algo que contar en su pueblo. Si es que llegan a tomarla en serio, porque esta chica catalana asegura que ella suele ir arreglada y que por eso la miran mal. "La gente de pueblo no está acostumbrada a ver a gente arreglada" asegura. Pese a esa poderosa razón, Carme no oculta su estilo.

Por eso tampoco se ha atrevido a ocultar sus preguntas más sinceras a Aitor. Hasta el punto de hacerle un test digno de estudio en el que le ha llegado a plantear si en las relaciones ha sido "bueno o la ha metido por detrás". Quizá por eso, Carme y Aitor no han terminado de congeniar y su amor no ha logrado pasar el filtro para una segunda cita.