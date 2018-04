Una protagonista de 'Friends' pudo ser 'víctima' del asesino de Versace Tras el estreno de la serie de televisión están saliendo a la luz todos los detalles de la vida del asesino del diseñador IDEAL Lunes, 9 abril 2018, 12:41

Desde que se estrenó la nueva temporada de 'American Crime Story', que cuenta el asesinato del diseñador Gianni Versace, se han sacado a la luz casi todos los detalles de la vida del asesino. Entre ellos un encuentro con la actriz que da vida a Phoebe en 'Friends'.

Andrew Cunanan mató a otros 4 hombres antes de acabar con la vida del diseñador. Tuvo una vida llena de mentiras y pretensiones que le llevó a tener contacto con gran cantidad de gente.

Según cuentan medios estadounidenses, Lisa Kudrow, Phoebe en la ficción, acudió a una cena junto con el director Todd Haynes en Hollywood y allí le presentaron a Cunanan.

El asesino de Versace insistió persistentemente en conocer a la actriz, y una vez conseguido su objetivo fue excesivo en su trato, como ha explicado el director: "Lisa me dijo: '¡Este tipo realmente me da escalofríos! ¡Me arrinconó y no se iba! ¡Era una persona tan intensa y extraña que no me dejaba en paz!".

Lisa también habría hablado con una amiga sobre su encuentro con Cunanan, explicándole que tenía "esa mirada salvaje en los ojos y seguía hablando y hablando... ¡acerca de sí mismo! Me dijo que sería un gran actor y me empezó a soltar nombre tras nombre. Estaba muy incómoda".