La propuesta de matrimonio de Toñi Moreno a Rosa López que acabó en un romántico beso La granadina estuvo en el programa ‘Viva la vida’ junto a la presentadora, quien le hizo una proposición: “Si no encuentras novio en dos años, ¿te casarías conmigo?” Lunes, 3 julio 2017, 11:38

La granadina Rosa López estuvo en el plató de ‘Viva la vida’ de Telecinco con Toñi Moreno. La presentadora llegó a hacer una propuesta de matrimonio a la granadina en pleno directo toda vez que sucumbió a la personalidad y a la sinceridad de la cantante: “Si dentro de dos años sigues sin novio, ¿te casarías conmigo?”. La respuesta de la granadina fue contundente. Besó a Moreno en la boca y bromeó con el gesto: “¡Qué rica tienes la boca!”.

Rosa recientemente ha estrenado el reality ‘Soy Rosa’ y ha lanzado a la vena su nuevo trabajo, ‘Kairós’. En su comparecencia ante las cámaras no evitó tema alguno por muy de índole personal que fueran. Algo que ya hiciera en otros programas recordando su drama en ‘Operación Triunfo’.

Reconoció llevar desde hace dos años sin pareja, como ya afirmó durante su presencia en ‘Mi casa es la tuya’ junto a Bertín Osborne. Esta vez añadió que incluso piensa en congelar sus óvulos para evitar que “se me pase el arroz”. Sigue buscando a un hombre “que me haga sentir atractiva”. Alguien que no le rompiese el corazón como aquel exfutbolista. A pesar de su intención, la propuesta de Toñi Moreno quedó ahí.