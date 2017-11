El problema de salud que martiriza a una concursante de 'OT' "Me da mucha rabia que no me lo hicieran bien desde un principio, estaría bien ahora, no perfecta, pero mejor sí" IDEAL GENTE Domingo, 19 noviembre 2017, 10:15

Operación Tiunfo sigue su curso tras una gala espectacular en la que se definio la "mejor actuación de la historia" del programa. Ahora, en cambio, es protagonista otra de los concursantes, Nerea.

La joven, que fue salvada de la nominación por los profesores, se ha derrumbado en la Academia, llegando a contar a Agoney un problema de salud que le impide llevar una vida normal.

«Estaba haciendo una obra, y alternaba entre el papel de Caperucita y el de Julia. Llegaron a decirme que si no me ponía brackets me comería muchas más julias. No me iban a echar de la compañía, evidentemente, porque son como una tercera familia para mí».

Y añade: «No me los puse, pensando que lo haría al acabar Caperucita, pero entonces me metí aquí y es algo que voy arrastrando. Me da mucha rabia que no me lo hicieran bien desde un principio, estaría bien ahora, no perfecta, pero mejor sí. Estaría más tranquila (...) Tampoco me puedo hacer blanqueamientos ni nada, me impide muchas cosas», le explicó a su compañero de OT 2017.

«Todos coméis los bocadillos normal, con los dientes delanteros. Yo tengo que morder de lado. Ahora ya me he acostumbrado a hacerlo así, pero es muy cómico», concluyó con humor.