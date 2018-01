El príncipe Guillermo sorprende a todos con su nuevo look de rapado El príncipe tiene una incipiente calvicie desde hace años IDEAL GENTE Viernes, 19 enero 2018, 10:36

Unas imágenes del príncipe Guillermo de Inglaterra han llamado la atención de todos. En ellas se puede ver como el heredero al trono británico ha aparecido sin pelo y completamente rasurado. Un hecho que algunos pedían desde hace tiempo debido a que el príncipe tiene una incipiente calvicie desde hace años.

Pero no ha sido hasta ahora, en una visita suya a un hospital infantil, cuando a Guillermo se le ha visto completamente calvo. El nuevo look ha sorprendido a muchos y en las redes sociales se ha abierto un debate intenso sobre si le queda bien o no ese rasurado.

Hay quienes entienden que le favorece y que le hace parecer más joven que la calvicie que mostraba y quienes sostienen que se ha afeitado demasiado. Lo que no está del todo claro es si mantendrá ese look durante más tiempo o ha sido tan solo algo puntual.