La preocupante razón por la que la hija de Eros Ramazzotti vive con escolta siempre

Aurora Sophie Ramazzotti, hija del primer matrimonio de Eros Ramazzotti con la presentadora y modelo suiza Michelle Hunziker, cuenta siempre con escolta. ¿La razón? Su madre recibió un email anónimo en el que la amenazaron con arrojar ácido en la cara de su hija si no entregaba una determinada cantidad de dinero.

Desde entonces un guardaespaldas vive pegado a ella: «Mi primera reacción cuando me llamó mi madre para contármelo fue mirar a mi alrededor y después ir corriendo para casa», confiesa la joven de 21 años de edad al periódico italiano 'Il Corriere'. Y añade: «Un instante antes era una persona libre y desde entonces ya no lo he sido».

Su guardaespaldas se ha convertido en su sombra, además de su gran apoyo junto a su novio, Goffredo Cerza, sus amigos y su familia: «Al principio dejé de hacer todo lo que hacía. De un día para otro tuve que adaptarme a otra persona. Sergio me ha ayudado, no podía haber pedido una persona mejor».