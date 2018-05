El preocupante anuncio de Blas Cantó sobre su estado de salud alarma a sus fans «Somos vulnerables y a veces abrirnos nos ayuda a mejorar y a salir del hoyo» IDEAL GENTE Jueves, 10 mayo 2018, 12:48

De ganar la quinta edición de 'Tu cara me suena' a continuar cosechando éxitos con su singles, como el caso de 'Él no soy yo«. Hablamos de Blas Cantó, uno de los excomponentes de Auryn, que triunfa ahora en solitario.

Sin embargo, el artista no es noticia ahora por su carrera profesional, sino por haber confesado, a travás de Instagram Stories, que ha sufrido depresión.

Asegura en su mensaje que que «estaba deprimido, sin muchas ganas de nada. Sentía que todo se estaba demorando demasiado, no tenía ilusión por lo que hacía«.

Eso sí, Blas Cantó ha tranquilizado a familiares, amigos y seguidores con estas palabras: «Estos tres días he conocido gente maravillosa, os he escuchado cantar conmigo y me habéis hecho despertar. Soy muy afortunado, de verdad. Y por fa, familia, amigos que leáis esto, no me echéis la bronca. Somos vulnerables y a veces abrirnos nos ayuda a mejorar y a salir del hoyo. Espero que lo entendáis. Gracias a todos por hacerme sentir vivo otra vez. Nos vemos pronto«