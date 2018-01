Premios Grammy Awards: horario y cómo ver online por Internet en vivo directo El Madison Square Garden de Nueva York acoge la 60ª edición de unos premios que reconocerán a los mejores artistas del año | En España se podrá ver en abierto IDEAL.ES Lunes, 29 enero 2018, 01:24

El Madison Square Garden de Nueva York acoge este domingo 28 de enero de 2018 la 60 edición de los premios Grammy 2018 awards. Una gala en la que, como es habitual, la National Academy of Recording Arts and Sciences reconocerá a los que han sido mejores artistas del año. Habrá un nombre propio como es el de Jay Z en un evento que se podrá ver en directo y en vivo online por Internet. Aquí puedes consultar los diferentes horarios por países y también la lista de candidatos en las principales categorías.

El evento arrancará en España durante la madrugada del domingo al lunes 29 de enero de 2018 a partir de las 1.30 horas. Se podrá ver a través del canal DKISS en abierto. En países de Latinoamérica la emisión correrá a cargo del canal TNT, mientras que en Estados Unidos se emitirá a través de la CBS.

Horarios: España, madrugada del domingo al lunes 29 a partir de las 1.30 horas; México, 18.30 horas. Venezuela, 20.30 horas. Argentina y Chile, 21.30 horas. Colombia, Perú y Ecuador, 19.30 horas. Estados Unidos: 19.30 horas del Este.

Este es el listado de candidatos en las principales categorías de estos Grammys 2018.

1- Grabación del año

”Redbone” de Childish Gambino

”Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber

”The Story of O.J.” de Jay Z

”HUMBLE” de Kendrick Lamar

”24K Magic” de Bruno Mars

2- Álbum del año

”Awaken, My Love!” de Childish Gambino

”4:44” de Jay Z

”DAMN” de Kendrick Lamar

”Melodrama” de Lorde

”24K Magic” de Bruno Mars

3- Canción del año

”Despacito”, de Luis Fonsi.

”4:44” de Jay Z.

”Issues” de Julia Michaels

”1-800-273-8255” de Logic

”That’s What I Like” de Bruno Mars

4- Mejor artista nuevo

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

5- Mejor performance de pop

”Love So Soft” de Kelly Clarkson

”Praying” de Kesha

”Million Reasons” de Lady Gaga

”What About Us” de P!nk

”Shape of You” de Ed Sheeran

6- Mejor performance en dúo o grupo de pop

”Something Just Like This” de The Chainsmokers Coldplay

”Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

”Thunder” de Imagine Dragons

”Feel It Still” de Portugal. The Man

”Stay” de Zedd y Alessia Cara

7- Mejor performance de rock

”You Want it Darker” de Leonard Cohen

”The Promise” de Chris Cornell

”Run” de Foo Fighters

”No Good” de Kaleo

”Go To War” de Nothing More

8- Mejor álbum latino de pop

”Lo único constante” de Alex Cuba

”Mis planes son amarte” de Juanes

”Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México” de La Santa Cecilia

”Musas” de Natalia Lafourcade y Los Macorinos

”El dorado” de Shakira

9- Mejor disco latino de rock o música alternativa urbana

Ayo” de Bomba Estéreo

”Pa’Fuera”

”Salvavidas De Hielo” de Jorge Drexler

”El Paradise” de Los Amigos Invisibles

”Residente” de Residente

Cabe recordar que en esta gala de los premios Grammys 2018 awards los espectadores podrán disfrutar de actuaciones de cantantes como Rihanna, Bruno Mars, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Elton John, Miley Cyrus, Kesha, U2, Lady Gaga o Pink entre muchos otros. La ceremonia será presentada por James Corden, que repetirá por segundo año. Si quieres seguir en directo este evento puedes hacerlo siguiendo los pasos indicados en esta información. Es una noche para disfrutar.