Posible embarazo en el clan de las Campos Kiko Hernández confesó que una colaboradora de 'Sálvame' va a ser abuela IDEAL Sábado, 21 abril 2018, 10:00

Kiko Hernández confesó en 'Sálvame' que una de las colaboradoras habituales del programa va a ser abuela. Así que todas las miradas se dirigieron hacia Terelu Campos.

Kiko Hernández provocó el caos en el programa al soltar su bomba: "Es una mujer que ha estado aquí durante muchos años. Es una persona a la que queremos mucho y que ha pasado muchas tardes con nosotros".

Tras esto, las preguntas fueron muchas, y tras la insistencia de los colaboradores, decidió desvelar más cosas. “Yo no he dicho que no esté aquí. Es una persona que pertenece a Sálvame. Tiene el sello de este programa”, explicaba el periodista.

Ante tal desvelación todos los presentes empezaron a preocuparse, la que más Terelu Campos, a la que las cámaras no paraban de enfocar. “¿Por qué me sacáis a mí? No me hace gracia, ¿eh? Me acabo de quedar... que creo que voy a tener que ir al cuarto de baño”, protestaba la hija de María Teresa Campos.

Tanto afectó la noticia a Terelu que cogió el móvil para llamar a su hija, Alejandra, pero justo en ese momento Belén Esteban le indicó que "Terelu, no llames a la niña".

Por lo que finalmente a quien llamó fue a su hermana, a Carmen Borrego, para perguntarle si era ella la que iba a ser abuela. Sin embargo, la llamada no desveló nada, y sigue la duda sobre quién será la que va a convertirse en abuela: "Dice que su hija no lo está y que su hijo, acaba de hablar con él y le hubiera dicho algo".