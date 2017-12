Polémica por lo sucedido en 'Masterchef Junior' Uno de los niños tuvo que matar en directo a una anguila Jueves, 28 diciembre 2017, 11:28

Se suele decir que en la cocina lo importante es saber tratar con mimo los alimentos y cocinarlos en su orden exacto para obtener buenos platos. Pero también la cocina es trabajar con animales y en alguna ocasión vivos. Sin embargo, lo que pasó en 'Masterchef Junior' traspasa la fina línea entre lo que se puede hacer y lo que es recomendable hacer con los más pequeños de la casa.

Pues el programa de cocina de TVE emitió este miércoles su tercera entrega de esta edición con bastante polémica. Sobre todo en lo que concierne a Juan Antonio que tuvo que enfrentarse a una anguila viva en su mesa de cocina. El niño se asustó y no quería matarla pero tuvo que hacerlo. No en vano, no fue el único momento polémico que vivieron los niños. Uno de las chicos tuvo que descuartizar a un conejo y una de ellas despellejar a una perdiz. Desatando una fuerte polémica en redes sociales.

Seguro que los que protestan por la anguila viva luego eligen el marisco vivo para que se lo cuezan al instante. #hipocritas#MCJunior ya quisiéramos trabajar con pescado vivo y no lo que cocinamos. — Divinisima3456 (@divinisima3456) 27 de diciembre de 2017

Masterchef Júnior ese programa de la tv pública en que obligan a un niño a matar a un animal vivo. #MCJunior — R&T (@RomanAndTonic) 27 de diciembre de 2017